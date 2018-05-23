CHP Adana Milletvekili Tümer: “Türk tarımı ortak akılla kalkınır”

Adana Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Şahin Bilgiç ve Yönetim Kurulu üyelerini ziyaret eden Tümer, milletvekilliği görevi süresince tarım paydaşlarıyla bilgi alışverişini aksatmadığını, çiftçilerin sorunlarına birlikte çözüm üretmeye çalıştığını kaydetti. “Bizim görevimiz çiftçilerden, halkımızdan ve iş dünyasından gelen talepleri ilgili mercilere iletmek, çözüm arayışında bulunmak” diye konuşan Tümer, “Bereketli topraklar üzerine kurulu Adana bizim ve hep birlikte ileriye taşımak durumundayız” dedi.

Parlamentonun yetkilerinin elinden alınmasının bakanlık veya milletvekilliğinin işlevini azaltacağını, dolayısıyla çiftçi ve tarım paydaşlarıyla bakan ya da başkanın birbirinden tamamen uzaklaşacağını ifade eden Tümer, “Egemenlik kayıtsız, şartsız milletin olmalıdır. Büyük sorunlarla karşı karşıya kalan üreticilerimiz, halkımız ekonomik sıkıntıya yenik düşmemelidir. Muhataplarına kolayca ulaşımının sağlanamaması sorunların katlanarak artacağı anlamına gelir” dedi.

24 Haziran’da gerçekleşecek seçimde tüm amaçlarının meclisin yetkilerini yeniden halkın kullanımına sunmak üzerine kurulduğunu dile getiren Tümer, “Yabancı kuruluşların da belirttiği gibi Türkiye tam anlamıyla ekonomide güven bunalımı yaşıyor. Tüm alanlarda olduğu gibi ekonomi ve özellikle tarım sektöründe ortak akılla kalkınmak zorundayız” ifadelerini kullandı.

Tümer, ATB Başkanlığı ile birlikte Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Genel İdare Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeliklerine seçilen Şahin Bilgiç’i tebrik etti.

Bilgiç’ten samimi teşekkür

Ziyareti için Tümer’e teşekkür eden Adana Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Şahin Bilgiç ise “Adana’yı TOBB’da iş dünyası olarak en iyi şekilde ve hemen tüm sektörlerde temsil etmeye çalışıyoruz” diye konuştu. Tümer’in Adana’ya hizmet noktasında sonuna kadar çiftçinin, sanayicinin ve vatandaşın yanında yer aldığını dile getiren Bilgiç, “Milletvekilliği görevinizi hakkıyla yerine getirdiniz. Her çalışmanızda bizleri dikkate aldınız. Teşekkür ederim” dedi.