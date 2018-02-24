Çiftçiler, hırsızlık ve güvenlik sorununa çözüm arıyor

Yüreğir Kaymakamı Fatih Genel, Yüreğir Emniyet Müdürü Murat Yücel, Yüreğir Jandarma Komutanı Yarbay Ayhan Bülbül, Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, Çukurova Sulama Birlikleri Derneği (ÇUSUDER) Başkanı Faruk Yaşar Umar, Gazi Sulama Birliği Başkanı Avni Özşahin ile çiftçilerin katıldığı toplantıda, tarım alanlarının güvenliği tüm yönleriyle ele alındı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan ADATÜB Başkanı RifatKarabucak, katılımcılara teşekkür ederek, yaşadıkları sorunu el birliği ile aşabileceklerini vurguladı.

ADATÜB Yönetim Kurulu Üyesi Remziye Karabucak ise sunumunda, tarımda karşılaştıkları “güvenlik sorunları, alınan önlemler, öneri ve talepler” konusundaki görüşlerini paylaştı.

Karabucak, Adana’daki tarımsal alanlarda “meyve-sebze, damla sulama hortumu, trafo ve elektrik kablo; rüzgar pervanelerinde mazot ve parça; çiftliklerde gübre, mazot, hayvan ve zirai ilaç hırsızlıkları; gasp ve haneye tecavüz, toplulaştırma sonrası tapu tesliminde sınır problemleri, şikayetçilerin can güvenliği” gibi sorunlar yaşandığını bildirdi.

Bu tehditlere karşı sezonluk veya yıllık bekçi ile devriye gezen elemanlar tutarak ve çiftliklerde kamera sistemi kurarak önlem almaya çalıştıklarını belirten Karabucak, şöyle devam etti:

“Çiftliğimde çalışan 15 kişinin 6’sı bekçi. Bekçileri istihdam ettiğimiz için gerekli diğer elemanları alamıyoruz. Hırsızlık mallarının belli ki bir satış noktası var. Bunların tespit edilmesi gerekir. Eskiden çiftliklerimizden evraksız kamyonet dışarıya çıkamazdı, şimdi gelip gece kamyonetle çalıp götürüyorlar. Bu adamlar trafikte nasıl hareket ediyor? ”

“İletişimimizin iyi olması lazım”

Toplantıda “öncelikle iletişimimizin iyi olması lazım” diyen Yüreğir Kaymakamı Fatih Genel, söz konusu sorunların çözümünde hızlı iletişimin önemine dikkat çekti.

Tarım kesiminin ‘güvenlikle’ ilgili sıkıntılarına sihirli bir çözüm öneremeyeceğine dikkat çeken Kaymakam Genel, “Biz kaymakamlık, emniyet ve jandarma olarak sizler için buradayız. Elimizdeki mevcut personelle yapabileceğimizin en iyisini yapmak, hızlı sonuç almak istiyoruz. Ayrıca caydırıcı tedbirler de alacağız. Devlet tüm gücüyle yanınızdadır. Dayanışma içerisinde bu işin üstesinden geleceğiz” diye konuştu.

Devriye sayısı artacak

Toprak sahiplerinin özel güvenlik elemanı ve kamera sistemine ağırlık vermelerini; bir olay anında seri bir şekilde İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Jandarma Komutanlığı’na ulaşılmasını isteyen Fatih Genel, şunları söyledi:

“Kapımız ve telefonlarımız sizlere 24 saat açıktır. Her zaman bekleriz. Hangi saatte olursa olsun biz bundan rahatsız olmayız çünkü işimiz bu. Her tarlanın başına polis veya jandarma dikemeyebiliriz ama çok hızlı hareket ederek, en küçük bir olayı bile ciddiye alarak, takip ederek, sonuç alabiliriz. Beraber hareket edeceğiz. Devriye sayısını arttıracağız. Doğankent Karakolumuz yakında açılacak. Ayrıca 130 bekçi Yüreğir’de önümüzdeki günlerde göreve başlayacak. Ana güzergahları da çok iyi kontrol etmemiz gerekiyor. Güvenlik kuvvetlerimiz ve sizlerle omuz omuza vererek hırsızların hakkında gelebiliriz.”

“Kamera sistemi yeterli değil”

Yüreğir Jandarma Komutanı Yarbay Ayhan Bülbül de büyük çiftliklerde kamera sisteminin bulunduğunu ancak bunların yeterli nitelikte olmadığını söyledi.

Geçenlerde 4 hırsız yakaladık. İncelediğimiz kameraların yeterli nitelikte olmadığını gördük” diyen Yarbay Bülbül, şöyle devam etti:

“Kamera sistemi kurulmuş; fakat yüzde 90’ı yeterli nitelikte değil. Bu hususta tedbirler arttırılmasında yarar vardır. Çoğu çiftlikte bir bekçi bulunuyor. ‘Özel güvenlik’ kapsamında bekçi tutulduğunda onun da kollukla ilgili yetkileri olabilir. Bizler ayda 30 yol kontrolü yapıyoruz. 7/24 aralıksız 4 devriye ekibimiz hizmet veriyor.”

Yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler veren Yüreğir Emniyet Müdürü Murat Yücel de ana arterlerde uygulamalara devam ettiklerini belirtti.

İki saat süren toplantıda üreticiler güvenlik tedbirleri hususunda görüşlerini dile getirip, daha organizeli olma konusunda görüş birliğine vardı.