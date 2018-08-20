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20 Ağustos 2018 08:40

Cumhurbaşkanı’ndan lösemili çocuklara bayram hediyesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, valilik ve hastane yönetimi aracılığıyla bayram hediyesi olarak gönderdiği oyuncaklar lösemili çocuklara dağıtıldıCumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı öncesi Adana’da Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Çocuk Onkoloji Bölümü’nde tedavi gören lösemi hastası çocukları da unutmadı.

Cumhurbaşkanı’ndan lösemili çocuklara bayram hediyesi

20 Ağustos 2018 08:40

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, valilik ve hastane yönetimi aracılığıyla bayram hediyesi olarak gönderdiği oyuncaklar lösemili çocuklara dağıtıldı


Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı öncesi Adana’da Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Çocuk Onkoloji Bölümü’nde tedavi gören lösemi hastası çocukları da unutmadı. Erdoğan, valilik ve hastane yönetimi aracılığıyla bayram hediyesi olarak çocukları oyuncak gönderdi.


Çocuklara oyuncakları Adana Vali Yardımcısı Murat Süzen ile Dr. Berna Acımış dağıttı. Kız çocuklarına bebek erkek çocuklarına ise araba hediye edildi.


Kurban Bayramı öncesi bayram hediyesi alan çocuklar çok mutlu olduğunu söyledi. Aileler ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendilerini düşünüyor olmasının çok büyük bir destek ve moral olduğunu belirterek teşekkür ettiler.




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