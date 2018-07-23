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23 Temmuz 2018 01:25

Devriye bekçilerinin dikkati yangının büyümesini önledi

Adana’da inşaat malzemeleri satan bir iş yerinde çıkan yangın, gece bekçileri tarafından fark edilip itfaiyeye haber vermesi sayesinde büyümeden söndürüldü.

Devriye bekçilerinin dikkati yangının büyümesini önledi

23 Temmuz 2018 01:25


Olay, Merkez Seyhan ilçesi Yeni Mahalle Öğretmenler Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece yarısı öğretmenler bulvarında devriye görevinde bulunan gece bekçileri, inşaat malzemeleri satan bir iş yerinden dumanların yükseldiğini fark etti.


Gece bekçilerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangının bir yandaki dükkana da sıçradığını tespit etti. Çıkan yangın büyümeden kontrol altına aldı.


İş yeri sahibi Cem S. teşhir ürünlerinin bulunduğu dükkanda dahil olmak üzere 100 bin Tl üzerinde maddi hasar oluştuğunu söyledi.


İlk yapılan tespitlere göre yangının elektrik kontağından çıktığını öğrenildi.




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