Acıbadem Adana Hastanesi Diyetisyen Pakize Gizem Akgül, her besinin fazlasının vücuda zarar verebileceği gibi fazla miktarlarda et tüketiminin zararlı olabileceğini vurguladı. Kurban Bayramı’nın sadece şeker ve tatlının değil etin de çok fazla tüketildiği bir bayram olduğunu belirten Diyetisyen Akgül, "Her şeyin azı karar, çoğu zarar” dedi.

Vücudun büyümesi, gelişmesi ve hastalıklara karşı direncinin sağlanabilmesi için kişinin günlük enerjisinin yüzde 12-15’inin proteinlerden sağlanması gerektiğini söyleyen Diyetisyen Akgül, "Doymamış yağ oranı yüksek, hayvansal bir protein kaynağı olan et aşırı tüketildiğinde kan yağlarının yükselmesine ve buna bağlı kalp damar hastalıklarının oluşmasına neden oluyor. Aşırı et tüketilmesi sonucu tansiyon yükselmesi, şişmanlık ve insülin metabolizma dengesi bozulacağından diyabet ortaya çıkabiliyor. Sindirimi zor olduğundan etin aşırı miktarlarda tüketimi sindirim sistemini yorarak midesinde sağlık problemleri olan kişilerde rahatsızlığa neden olabiliyor. Pişirme yöntemi olarak kavurma ve kızartma gibi sindirimi zor ve mide asidesini artıracak yöntemler tercih etmek yerine, fırında veya mangalda pişirmeyi tercih edin" diye konuştu.

"Etle birlikte C Vitamini tüketin"

Etin, meyve veya sebze gibi posalı yiyecek grubunda olmadığından aşırı tüketildiğinde kabızlık problemine sebep olabildiğini dile getiren Diyetisyen Akgül, "Kabızlığın önüne geçebilmek için etli yemeklerin yanında güçlü posa kaynakları olan mevsim sebzelerinin tüketilmesi gerekiyor. Kırmızı et demir yönünden zengin olduğundan fazla tüketilmesi halinde alınan fazla demirden dolayı idrarla kalsiyum atımı oluyor. Vücudun bu demirden maksimum fayda sağlayabilmesi içinse C vitamini yönünden zengin besin kaynaklarını etle birlikte tüketilmesi fayda sağlıyor. Örneğin, uygun pişirme teknikleriyle yapılan eti bol miktarda yapılan limonlu bir yeşil salatayla birlikte tüketmeyi tercih edebilirsiniz. Yemek sonrası hemen tatlı tüketmemeye özen gösterin. Yemekten iki saat sonra meyve tatlıları tüketerek bayramınızı hem hafif hem de sağlıklı geçirebilirsiniz. İçerisine karanfil ve kabuk tarçın eklenerek hazırlanmış mevsim meyveleri ile buz gibi ferahlatan hafif ve şekersiz tatlılar hazırlayabilirsiniz. Özellikle yazın vazgeçilmezi dondurma 2 topu geçmeyecek şekilde tercih edilebilir” şeklinde konuştu.

Diyetisyen Akgül, yaz sıcakları ve bayramın bir araya gelmesiyle oluşabilecek hazımsızlıkların önüne geçmek için su içmeyi de ihmal etmemek gerektiğini söyledi.