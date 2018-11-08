Doğan: "Tarım Fuarı sektöre moral verdi"

Yüreğir Ziraat Odası (YZO) Başkanı Mehmet Akın Doğan, dün açılan Adana Uluslararası Tarım Fuarı ve Sera ve Bahçe Fuarı'nın tarım sektörüne moral verdiğini söyledi.

TÜYAP Adana Fuar ve Kongre Merkezi'nde bu yıl 12'incisi düzenlenen fuarda, Yüreğir Ziraat Odası'nın standını gezen Adana Valisi Mahmut Demirtaş, narenciye çeşitlerinden muza, ejder meyvesinden avokadoya kadar birçok ürünün sergilendiği YZO standını ziyaret ederek, Başkan Mehmet Akın Doğan'dan bilgi aldı.

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan da, Vali Demirtaş'ın, tarım alanlarındaki verimliliğin arttırılmasına yönelik çalışmalara önem verdiğini söyledi.

Fuarın, tarım sektörüne araç, ekipman, malzeme, tohum ve fidan sunan firmalarla, tarımın her alanında faaliyet gösteren üreticileri bir araya getiriyor olması açısından önemli olduğunu ifade eden Doğan, şunları söyledi:

“Fuarda, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da binlerce ziyaretçiye, Yüreğir Ovamızda ekim alanı en yüksek olan narenciye çeşitleri başta olmak üzere, pamuk, buğday, mısır, muz, soya, yer fıstığı, ejder meyvesi, şeker kamışı ve pamuk gibi ürünlerin tanıtımı yapacağız. Bölge ve ülke ekonomisine büyük katkılar sağlayacak bu fuarda, üreticilerimize yeni pazar kapıları aralayacağız.”

Doğan, bu tür fuarların, tarımda yeni bilgi ve gelişen teknolojilerin çiftçilere aktarılması, daha verimli ve etkin kullanılması açısından önemli olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

“Modern tarım, bahçe ve seracılığın ihtiyaç duyduğu son teknoloji ürünlerin yer aldığı fuarımız, her geçen yıl büyük ivme kazanıyor. Geniş ürün ağı ve inovasyon konusundaki tüm farklar, bu fuarda ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor. Ben de 4 yıllık YZO Başkanlığı görevimde bu fuarda yer almaya özen gösterdim. Adana, Türkiye tarımının başkenti konumunda. Çünkü Seyhan ve Ceyhan nehirlerinin suladığı Çukurova'mız, Türkiye'nin en büyük ovalarından biri. Çukurova, yılın 365 günü tarımın yapıldığı bir yer. Ekim ve hasat Çukurova'da hiç bitmez. Çukurova, dünyada en güzel 3 ovalardan birisi. Dünya genelinde ABD'de California, İtalya'da Po, Türkiye'de ise Çukurova akla gelir.”