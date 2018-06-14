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14 Haziran 2018 10:32

Eline demir parmaklık saplandı

Adana’da evin bahçe duvarından atlamak isterken düşen çocuğun eline demir parmaklık saplandı.

Eline demir parmaklık saplandı

14 Haziran 2018 10:32


Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi, Onur Mahallesi’nde meydana gelen olayda, bir evin bahçe duvarından atlamak isteyen Murat K. isimli çocuk dengesini kaybedip düşünce eline demir parmaklık saplandı. Murat K.’nin acı içinde bağırmasıyla olayı gören vatandaşlar, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Cankur ekipleri demir parmaklığı keserek çocuğu bahçe duvarından kurtardı. Eline saplanan demir parmaklıklarla sağlık ekiplerine teslim edilen çocuk ambulansa bindirilerek hastaneye kaldırıldı.




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