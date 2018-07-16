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16 Temmuz 2018 14:26

Eren Keleş Adanaspor’da

Spor Toto 1.

Eren Keleş Adanaspor’da

16 Temmuz 2018 14:26

Lig ekiplerinden Adanaspor, Avusturya Bundesliga takımlarından SKN St. Pölten’de forma giyen Eren Keleş ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.


Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Adanaspor, bir yandan da kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarına devam ediyor. Adana temsilcisi, Avusturya Bundesliga takımlarından SKN St. Pölten’de forma giyen Eren Keleş’i 2 yıllığına kadrosuna kattı. Adanaspor Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Akgül ile bir araya gelen 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, kendisini turuncu-beyazlı takıma bağlayan imzayı attı.




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