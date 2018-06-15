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15 Haziran 2018 23:50

Eşi çocuklarını göstermeyince intihara kalkıştı

Adana’da bir kişi, karısı çocuklarını göstermeyince kafasına silah dayayarak intihara kalkıştı.

Eşi çocuklarını göstermeyince intihara kalkıştı

15 Haziran 2018 23:50


Olay, Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi 71525. Sokak’ta bulunan bir apartmanın dördüncü katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen bir kişi, karısının kendisinden şikayetçi olması üzerine eve gitti. Karısına şikayetini geri çekmesini istedi ve çocuklarıyla bayramlaşmaya geldiğini söyledi. Ancak eşi kapıyı açmayıp çocuklarını göstermek istemedi. Bunun üzerine baba kafasına silah dayayarak intihar edeceğini söyledi. Apartman sakinleri ise durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.


Polis ekipleri şahsı ikna etmek için uğraştığı sırada babasının kendi kafasına silah dayadığını gören kızı ise baygınlık geçirdi. Bir polis memuru kucağına alarak kızı ambulansa bindirdi.


Yaklaşık 1 saat süren ikna çalışmaları sonunda baba silahı bırakarak polise teslim oldu. Şahıs Fatih Polis Merkezi’ne götürüldü.




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