Fetal tedavi ile yüz güldürücü sonuçlar alınıyor

Dr. Cansun Demir, günümüzde, fetusta mevcut olan pek çok hastalığın daha anne karnındayken tedavi edilebildiğini belirtti.

Kadın Hastalıkları, Doğum ve Perinatoloji Uzmanı Prof. Dr. Cansun Demir, Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da düzenlenen

13. Dünya Perinatoloji Kongresi’nde 3 sunum gerçekleştirdi.

“Geçmişten Günümüze Fetal Tedavi” konulu sunumunda, fetusta mevcut olan pek çok hastalığın bugün anne karnındayken tedavi edilebildiğini anlatan Prof. Dr. Cansun Demir, “Günümüzde fetoskopi adlı alet yardımı ile kapalı ameliyat yöntemleri kullanılarak rahim içine girilmekte ve birtakım hastalıkların tedavisi bu şekilde yapılabilmektedir. Fetal böbreklerdeki genişlemeler, fetal akciğer kistleri, diafragmahernisi denilen karınla göğüs arasındaki adalenin açık olduğu ve karın organlarının göğüs kafesinin üzerine çıktığı durumların tedavisi, meningosell denilen bel kemiğinde açıklığın olduğu durumlar, ikiz gebeliklerde bir bebekten diğerine kan geçişi gibi problemler bu yöntemle tedavi edilebilmektedir” dedi.

Prof. Dr. Cansun Demir, anne karnındaki bebeklerde görülen problemlere bir başka yaklaşımın ise bebeğe yönelik kök hücre tedavisi olduğunu söyledi. Demir, bu tedavi ile anne karnındaki bebekte mevcut olan akdeniz anemisi, orak hücre anemisi, immün yetmezlik gibi bazı hastalıkların kök hücrenin fetusa nakli ile çözümlenebildiğini belirterek, tıp bilimindeki ilerlemeler sayesinde çok kısa bir gelecekte ultrasonografi yardımı ile bebekte daha anne karnındayken saptanan diğer pek çok sorunun yine bebek anne karnındayken tedavi edilebilir hale geleceğinin de altını çizdi.