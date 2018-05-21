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21 Mayıs 2018 13:07

Filistin İnsani Yardım Kampanyası başlatıldı

İsrail’in Gazze’de sebep olduğu işgal ve çatışma ortamı nedeniyle Filistin’de can ve mal kaybı şiddetini artırarak devam ederken, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlığı bir yardım kampanyası başlattı.

Filistin İnsani Yardım Kampanyası başlatıldı

21 Mayıs 2018 13:07

Başlatılan kampanya kapsamında vatandaşlardan toplanan yardımlar, valilikler, belediyeler ile tüm kamu kurum ve kuruluşlarınca toplanan yardımlar, Başbakanlık tarafından belirlenen hesaplara aktarılacak.


Adana Valiliğinden yapılan açıklamada Filistin halkının sıkıntılarının hafifletilmesine katkıda bulunmak amacıyla gerekli her türlü yardım ve desteğin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları tarafından sağlanacağı vurgulanarak, Başbakanlık tarafından bir yardım kampanyası başlatıldığı duyuruldu. Açıklamada ulusal koordinasyonu sağlamak üzere, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın görevlendirildiği belirtildi.


Başlatılan yardım kampanyası kapsamında, valilik, belediyeler ile tüm kamu kurum ve kuruluşlarınca toplanan yardımlar Başbakanlık tarafından belirlenen hesap numaralarına aktarılacak.


Yapılan açıklamada gerçek veya tüzel kişilerin belirlenen hesaplara doğrudan bağış yapabilecekleri, sivil toplum kuruluşlarından istekli olanların topladıkları yardımı, Filistin halkına ulaştırmak üzere şartlı veya şartsız bu hesaplara aktarabilecekleri de duyuruldu.


Açıklamada vatandaşların, Filistin halkının acılarını bir nebze de olsa hafiflemesine vesile olacak ‘Filistin İnsani Yardım Kampanyası’na en kapsamlı şekilde destek vermesi, kampanyanın amacına ulaşmasında önemli olduğu vurgulanarak, faaliyetlerin 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu hükümleri çerçevesinde yapılacağı belirtildi.




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