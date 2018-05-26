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26 Mayıs 2018 16:44

Furkan Vakfı’ndaki hırsızlık güvenlik kamerasında

Adana’da kapatılarak kayyuma devredilen Furkan Vakfı’nın merkez binasına çatıdan çatıya atlayarak girip, bilgisayar ve televizyon çalan hırsızlar güvenlik kamerasına yakalandı.

Furkan Vakfı’ndaki hırsızlık güvenlik kamerasında

26 Mayıs 2018 16:44


Olay, 8 Mayıs tarihinde yasa dışı faaliyetleri nedeniyle kapatılarak kayyuma devredilen Furkan Vakfı’nın Ulucami Mahallesi Abidinpaşa Caddesi’nde bulunan merkez binasında meydana geldi. İddiaya göre, vakıf merkezine giren 3 hırsız, ofisten bilgisayar ve televizyon çaldı. Hırsızlık olayı üzerine harekete geçen polis, şahısların Ozan A, Şahin B. ve Haluk A. olduğunu tespit etti. Kısa sürede yakalanarak gözaltına alınan Ozan A. ve Şahin B. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, olaya karışan Mehmet Haluk A. ise denetimli serbestlik kapsamında salıverildi.


Hırsızlık anları güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.




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