Furkan Vakfı’ndaki hırsızlık güvenlik kamerasında

Olay, 8 Mayıs tarihinde yasa dışı faaliyetleri nedeniyle kapatılarak kayyuma devredilen Furkan Vakfı’nın Ulucami Mahallesi Abidinpaşa Caddesi’nde bulunan merkez binasında meydana geldi. İddiaya göre, vakıf merkezine giren 3 hırsız, ofisten bilgisayar ve televizyon çaldı. Hırsızlık olayı üzerine harekete geçen polis, şahısların Ozan A, Şahin B. ve Haluk A. olduğunu tespit etti. Kısa sürede yakalanarak gözaltına alınan Ozan A. ve Şahin B. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, olaya karışan Mehmet Haluk A. ise denetimli serbestlik kapsamında salıverildi.

Hırsızlık anları güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.