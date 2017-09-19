Gaziler Günü’nde Adana Valiliğinden şehit yakınları ile gazilere yemek

Anemon Otel’de verilen yemeğe Vali Mahmut Demirtaş’ın yanı sıra eşi Beyhan Demirtaş, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, 10. Tanker Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral İsmail Günaydın, Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Sabri Beytorun, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, şehit ve gazi yakınları katıldı.

Vali Mahmut Demirtaş, yemek programında yaptığı konuşmada, vatan için can veren şehitler ile gazileri, daima minnet ve şükranla andıklarını, şehit ve gazi ailelerinin dertlerini de kendilerine dert edindiklerini söyledi.

Vali Demirtaş, konuşmasında 19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle elleri öpülesi şehit yakınları ve kahraman gaziler için düzenlenen programda, birlikte olmaktan büyük onur duyduğunu söyleyerek, “Bu müstesna günde aziz şehitlerimizin emaneti olan sizlerle aynı sofrayı paylaşmak, gözlerini kırpmadan vatan uğrunda çarpışıp gazi olmuş kardeşlerimizle birlikte olmak, bizler için büyük bir şereftir” diyen Vali Demirtaş, “Şehit yakınları olarak sizler, en değerli varlıklarınızı; evlatlarınızı, eşlerinizi, kardeşlerinizi, babalarınızı “Vatan Sağ olsun” diyerek bu topraklara emanet ettiniz. Kahraman gazilerimiz girdikleri mücadelede, bedenlerinden bir parçayı kaybederken ölümü korkuttuklarını tüm cihana gösterdiler. Bahsettiğimiz bu durumlar, ancak tek bir şeyle açıklanabilir: Yüksek bir iman ve sonsuz vatan sevgisi” ifadelerini kullandı.

15 Temmuz’da nifak tohumu ekmeye çalışanlara müsaade edilmediğini belirten Vali Demirtaş, “O gece asker kıyafetine bürünmüş, emirlerini hainlerden alan teröristler, milletimizin ve devletimizin imkânları ile temin ettikleri silahları, uçakları, tankları bize karşı kullanmaktan çekinmemişlerdir. Malumunuz 15 Temmuz gecesi, milletimizi terör örgütleri ile hizaya çekmek isteyenler, bizden gözüküp içimizde besleyip büyüttükleri münafıklarla bizi yok etmek istediler. Lakin hesap etmedikleri husus, vatan sevdalılarının sel gibi coşan imanlarıydı. Ve o imanın önünde Allah’ın izniyle, hiçbir hainin durmasının imkânı yoktu. Bu nedenle devlet ve millet olarak teyakkuzu asla elden bırakmayacak, hainlere fırsat vermeyeceğiz. Üzerimizde oynanmaya çalışılan oyunları bertaraf edecek, Anadolu’yu emniyet yurdu olarak tüm dünyaya göstereceğiz.

Şu kesinlikle bilinmelidir ki, milletimiz, her bir karışı aziz şehitlerimizin kanlarıyla sulanmış bu mübarek vatanı ve onların hatıralarını bu topraklara göz dikenlere çiğnetmeyecektir” diye konuştu.

Vali Demirtaş, Valilik olarak şehit ve gazi yakınlarının taleplerini kendi meselesi bilip, yakından takip ettiklerini vurgulayarak, “Kendinizi yalnız hissetmemeniz için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Sizlere karşı sorumluluklarımızın farkındayız ve ne yapsak sizlerin hakkını ödeyemeyiz. Daha önce ifade ettiğim bir hususu, bir kez daha altını çizerek hatırlatmak istiyorum; Kardeşlerim, asla yalnız değilsiniz. Valiliğimizin kapısı 7 gün, 24 saat sizlerin derdine derman olmak, sıkıntılarınıza çözüm üretmek, sevinçlerinizi paylaşmak için açıktır. Bu toprakları bizlere vatan yapanlara, onların yakınlarına hizmetkâr olmak bizim boynumuzun borcudur. Bu vesile ile aziz şehitlerimize Allah’tan bir kez daha rahmet diliyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, şehitlerimizi, yaşayan ve ebediyete intikal eden gazilerimizi minnet, şükran ve rahmetle anarken, tüm gazilerimizin bu anlamlı günlerini en içten duygularımla kutluyor, sizleri sevgiyle ve muhabbetle selamlıyorum” dedi.

Program yemekte okunan duaların ardından son buldu.