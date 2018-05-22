Haklarında kamuya yararlı bir işte çalışma cezası bulunan hükümlüler, kumbaralarda toplanan her türlü kıyafet ve tekstil ürünlerini, aynı proje kapsamında oluşturulan atölyede yıkayıp ütüleyerek tadilatını yapıp ihtiyaç sahiplerine teslim ederek cezalarını çekiyor.

Yaşlı, bakıma muhtaç, kimsesiz ve zor durumda olan kişilere destek sağlanması amacıyla Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Cumhuriyet Halk Eğitim Merkezi tarafından “Eskimesin Eşyalar Yenilensin Hayatlar” isimli proje hazırlandı. Proje kapsamında Yüreğir ilçesi Kışla mahallesinde, haklarında kamuya yararlı bir işte çalışma cezası verilenler ile cezalarının son bir yılını denetimli serbestlik kapsamında çeken hükümlüler için ‘Eğitim ve Yenileme Atölyesi’ oluşturuldu. Atölyeye sanayi tipi ütü ile overlok, çamaşır, kurutma ve dikiş makineleri alınırken, hükümlüler, bu alanlarda eğitim verilerek meslek edindirilip atölyede kamu yararına çalışma kapsamında görevlendirildi.

Cezalarını kıyafetleri yenileyerek çekiyorlar

Ayrıca proje çerçevesinde, Çukurova Belediyesi işbirliğiyle adliye ana bina, Ek-1 ve Ek-2 binalar ile Adana Göltepe Eğitim Tesisleri’ne ‘Giysi-Tekstil Kumbarası’ konuldu. Bu kumbaralarda toplanan kıyafet ve tekstil malzemeleri, hükümlüler tarafından atölyede yıkama, ütüleme ve tadilat işlemlerinden sonra kullanılabilir hale getirilerek ihtiyaç sahiplerine veriliyor. Cezalarını bu şekilde çeken Denetimli Serbestlik hükümlülerinin yardım eli uzattığı kişiler arasında, Adana Şehir Hastanesi bünyesinde bulunan ‘Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi’ndeki ihtiyaç sahibi hükümlülere de bulunuyor. Öte yandan proje ile kaymakamlıklar ve belediyeler tarafından tespit edilen yaşlı, yoksul ve engellilerin çamaşırları hükümlüler tarafından dönem dönem evlerinden alınarak yıkanıp ütülendikten sonra tekrar evlerine teslim ediliyor.

"Ceza toplumsal yarara dönüşüyor"

Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, proje ile kamu hizmetinin çok doğru şekilde uygulandığını söyledi. Hükümlülerin bir yandan cezalarını çektiklerini bir yandan da meslek öğrenerek yaşlı, kimsesiz ve ihtiyaç sahiplerine destek olduğunu kaydeden Yeldan, “Giysi-tekstil kumbaralarında yardımsever vatandaşlarımızın katkılarıyla yüzlerce kıyafet birikti. Bu ürünler atölyemizde hükümlülerimiz tarafından yenilenerek ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor. Kamuya faydalı bir işte çalışma cezası alan hükümlülerimizin, atölyelerimizde aldığı mesleki eğitimle yaptıkları üretim ve paylaşımları cezanın nasıl yarara dönüştüğünü gösteriyor. Hükümlülerimiz ihtiyaç sahiplerinin çamaşırını yıkıyor, ütüsünü yapıyor, tadilatlarını tamamlıyor. Bu çalışmadan hem halkımız hem de cezalarını bu şekilde çeken hükümlülerimiz faydalanıyor. İhtiyaç sahibi kişilere yardım elini uzatabilmek için özveriyle çalışan herkese teşekkür ediyorum” dedi.