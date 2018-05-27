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27 Mayıs 2018 11:34

Hacivat-Karagöz nostaljisi

Eski Ramazanların unutulmaz eğlencelerini ziyaretçilerine sunan Optimum Alışveriş ve Eğlence Merkezi’ne Geleneksel Türk Tiyatrosu’nun komik ama bir o kadar da huysuz tiplemeleri Hacivat ve Karagöz konuk oldu.

Hacivat-Karagöz nostaljisi

27 Mayıs 2018 11:34


Usta-çırak ilişkisiyle günümüze kadar gelen, Türk tarihinin toplumsal zenginliğini hayal perdesine taşıyan ‘’Hacivat-Karagöz’’ oyunu alışveriş merkezinin düzenlenen Ramazan etkinliklerinde sahnelendi. Öğrenim görmemiş, nüktedan ve zeki bir tipleme olan Karagöz ile biraz öğrenim görmüş, gösteriş meraklısı, yarı aydın bir tipleme olan Hacivat’ın tatlı sert atışmalarını 7’den 70’e herkes beğeniyle izledi.


Hacivat’ın kullandığı Farsça ve Arapça kelimeleri anlayamayan Karagöz’ün zor duruma düşüp patavatsızlaşması ziyaretçileri kahkahalara boğdu. Arkadan ışıklandırılan beyaz bir zemin üzerine, gölgeleri yansıyan kuklalar Hacivat ve Karagöz eski Ramazan eğlencelerini hatırlattı.


Her yıl düzenlenen etkinlikler, Ramazan boyunca haftanın 4 günü devam edecek. Ramazan akşamlarında canlı heykeller, Hacivat-Karagöz, kostümlü fasıl, illüzyon şov, karikatür çizimi, orta oyunu, meddah, ney dinletisi ve kantocuların gösterileri yer alıyor.




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