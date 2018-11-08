Hayat kurtarmanın yolu farkındalıktan geçiyor

Taylan Özgür Çetin, organ bağışı konusunda toplum farkındalığını artırmanın ve teşvik etmenin önemine dikkat çekti.

Dr. Çetin, Organ, Doku Nakli ve Diyaliz Hizmetleri Daire Başkanlığı Resmi Sayfası TTDİS'in verilerine göre, Türkiye'de yaklaşık 26 bin, Adana'da ise yaklaşık 3 bin hastanın nakil beklediğini belirterek, bu sayının pek çok gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeye nazaran oldukça yüksek bir rakam olduğunu belirtti. “Sadece karaciğer nakli için Adana'da yaklaşık 180 hasta bekliyor” diyen Dr. Çetin, pek çok hastanın ise uygun nakil beklerken hayatını kaybettiğinin altını çizdi.

İki türlü organ bağışı yapılabildiğini belirten Dr. Çetin, birinin beyin ölümü gerçekleşmiş vericiden, diğerinin ise canlı vericiden yapıldığını söyledi.

18 yaşını doldurmuş, sağlıklı her yetişkinin kendi öz iradesi ile bağış yapabildiğini belirten Dr. Çetin, “Sağlık Bakanlığı'nın bu konuda oldukça iyi işleyen bir sistemi mevcut. Kişi kendi özgür iradesiyle bu kararı verdikten sonra Bakanlığın prosedürlerini izleyerek kısa sürede organ bağışçısı olabilir. Tabii bu konuyu ailesiyle de paylaşmasında büyük yarar var, çünkü bizim yasal düzenlemelerimize göre vefat halinde ailenin de mutlaka izin vermesi şartı aranıyor” şeklinde konuşuyor.

Nakil süreci

Nakil sürecinde öncelikle Ulusal Organ ve Doku Bilgi Sistemi'nde kayıtlı organ bekleyen hastaların kan grubu uyumuna bakılıyor. Bu aşama olumlu ise doku grubu uyum kontrolü sağlanıyor. Sadece kan ve doku uyumlarının yeterli olmadığını belirten Dr. Çetin, hastanın tıbbi durumunun taşıdığı aciliyetin de organ nakli sürecinde büyük önem taşıdığını belirtiyor.

Tıptaki gelişmeler bugün birçok organ ve dokunun nakline imkan veriyor. Önemli bir kısmı hayati organlar olan bu organ ve dokular şu şekilde sıralanıyor.

Nakil yapılabilen organlar: Kalp, karaciğer, böbrek, akciğer, pankreas, ince bağırsak,

Nakil yapılabilen dokular: Kornea, kemik iliği, tendon, kalp kapağı, deri, kemik.