Başkalarına muhtaç olmayacaksınız, kendiniz üretecek kendiniz satacaksınız" dedi.

Adana İstasyon Meydanı’nda partisinin düzenlediği mitingde konuşan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Budan, ”24 Haziran’da Adana halkının sandıklara giderek oyunu, iradesini Halkların Demokratik Partisi’nden yana yapacağını biliyorum” dedi. Buldan, "Bu ülkeye barışı, demokrasiyi, özgürlükleri, eşitliği hep birlikte getireceğiz. Onların talanına, israfına, sömürüsüne karşı Türkiye halkalarının, Türkiye toplumunun birlikte bir arada barış içerisinde ortak bir yaşamda buluşmasının olanaklarını ve koşullarını hep birlikte sağlayacağız, elde edeceğiz” dedi.

Buldan, şöyle devam etti:

“Bu ülkenin esnafına, işçisine, emekçisine, tarlada çalışan kadınına, kahvede oturan gencine söz veriyoruz. 24 Haziran’dan sonra işinizin, aşınızın, ekmeğinizin sahibi olacaksınız. Başkalarına muhtaç olmayacaksınız, kendiniz üretecek kendiniz satacaksınız. Bu ülkeyi bu hale getirenler, ekonomiyi, siyaseti, sorunları, toplumsal sorunları bu kadar çıkmazın içerisine sürükleyenler 24 Haziran tarihinde mutlaka derslerini alacaklar. Bu ders sandıklarda sorulacak, bu ders 24 Haziran’da sorulacak.”