Hırsızları "zemzem" yazısı ele verdi

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Yüreğir ilçesi Tahsilli Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Fırat Y. (25), Mehmet Ö. (20) ve M.A.D. (17) gece otomobille bir evin önüne gelip demir şebekeyi yerinden sökerek içeri girdi. Şahıslar, evdeki televizyon ve tıraş makinesini alıp otomobile koyarak kaçtı. Ev sahibi eve geldiğinde televizyonu ve tıraş makinesinin olmadığını görünce hemen polisi aradı. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları incelemede otomobille ara sokağa gelen 3 kişinin bir süre sonra kucağında televizyon ile otomobile bindiğini belirledi. Polis, otomobilin ön tarafında "zemzem" yazdığını da tespit etti. Polis, Plaka Tanıma Sistemi kayıtlarından aracın sahibini belirledi. Polisin görüştüğü otomobilin sahibi, kaza yaptığını ve otomobili tamirci Fırat Y.’ye götürdüğünü söyledi. Polis bunun üzerine Fırat Y. ile yanındaki iki kişiyi bulmak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada Fırat Y.’nin yanındaki iki kişinin de Mehmet Ö. ve M.A.D. olduğu belirlendi. Polis, Mehmet Ö. ve M.A.D.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Zanlılardan Mehmet Ö. ifadesinde, kendisini Fırat Y.’nin götürdüğünü, televizyonu da kucağına onun verdiğini söyledi. M.A.D. ise, yaşı küçük olduğu için Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edildi. Mehmet Ö., ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.