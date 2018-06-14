Hırsızların yüzlerini gizleme telaşı

Kamerayı fark eden şahıslar yüzlerini gizlemeye çalıştı.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Nuri C. (19), Şehymus G. (21) ve Ramazan Y. (20) hırsızlık için oto kiralama şirketine geldi. İçeri girip çelik kasa, bilgisayar, kot pantolon ve 4 cep telefonu çalan 3 hırsız olay yerinden ayrıldı. Bir süre sonra iş yerine gelen Anıl Başçıl, soyulduğunu fark edip polisi aradı. Olay yerine gelen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kiralama şirketinin güvenlik kameralarını inceledi. Ekipler zanlıların, güvenlik kamerasını görünce paniklediği, daha sonra yüzlerini gizleyip soygunu gerçekleştirdikleri belirlendi. Kimlikleri tespit edilen zanlılardan Şeyhmus G., ve Ramazan Y., kısa sürede yakalandı. Emniyete götürülen şüphelilerden Ramazan Y., "Şeymus G. bana iş yerinin kapısının önünde beklememi söyledi. Biraz sonra ellerinde bir kasa ile geldiler, birlikte mahalleye gittik. Nuri C., kasayı açtı ve bana içerisinden bir şey çıkmadığını söyledi. İki saat sonra çaldıkları malzemelerin bazılarını sattıklarını söyleyerek bana 100 lira para verdiler" dedi.

Sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen Şeyhmus G. ve Ramazan Y. tutuklandı.

Polis firari Nuri C,’yi yakalamaya çalışıyor.