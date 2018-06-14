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14 Haziran 2018 10:57

İncirlik Hava Üssü’nde pist onarımı tamamlandı

Adana’daki İncirlik Hava Üssü’ndeki bakım-onarım çalışması sona erdi.

İncirlik Hava Üssü’nde pist onarımı tamamlandı

14 Haziran 2018 10:57


Pist uzunluğu 4 kilometre olan İncirlik Üssü’ndeki bakım-onarım, günler süren çalışmalar sonrasında 24 Mayıs - 2 Haziran tarihleri arasında tamamlandı. Yaklaşık 10 gün boyunca durdurulan uçuş trafiği yeniden başladı.


Konuyla ilgili üssün internet sitesinden yapılan açıklamada, hızlı kuruyan malzeme kullanılarak geçici onarımların yapıldığı belirtildi.


ABD Hava Kuvvetleri Teknik Komutanlığı Çavuş Micah Sampson ise havaalanı yönetimi, ev sahibi ülke ve inşaat mühendisleri ile pist kapanışının planlanmasını kusursuz şekilde yaptıklarını ifade ederek, ""Pistin güvenliğini ve güvenilirliğini sağlamak, ev sahibi ulus ortaklarımızı da bizim kadar etkiliyor. Pistleri tamir ederken uçak ve operatörlerinin güvenliğini de sağlıyoruz. İncirlik Hava Üssü’ne iniş yapan her bir uçak çok güvenlidir, bu yüzden onarım çok önemliydi" açıklamasında bulundu.




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