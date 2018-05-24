İncirlik Üssü bakım onarıma alındı

Dünyanın sayılı askeri üslerinden biri olan ve uçan balina olarak adlandırılan C-5 nakliye uçaklarının da iniş-kalkış yapabildiği İncirlik Hava Üssü’ndeki bakım onarım çalışmaları nedeniyle ABD ve Türk Silahlı Kuvvetlerine ait nakliye ve kargo uçakları da tahliye edildi.

Pist uzunluğu 4 kilometre olan İncirlik Üssü’ndeki çalışmaların 10 gün içinde tamamlanacağı belirtildi.

Pist zemininin hava ve çevresel koşullardan, uçakların inip kalkmasından dolayı bozulduğunu belirten yetkililer, pistin sürekli genel bir bakım ve tamire ihtiyacının olduğunu kaydetti.