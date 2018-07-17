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17 Temmuz 2018 14:04

"Kaçak tur"a geçit yok

TÜRSAB Adana Bölgesel Yürütme Kurulu kaçak tur düzenleyenlere yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor.


17 Temmuz 2018 14:04


TÜRSAB Adana BYK Denetim Departmanı, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Emniyet Müdürlüğü yetkililerinin katılımıyla Adana ve ilçelerinde 3 gün süreyle işletme belgesiz kaçak tur, transfer ve rehber denetimleri gerçekleştirdi. İşletme Belgesiz Kaçak Seyahat Acentalığı faaliyeti gösterenlere yasal mevzuat çerçevesinde prosedüre uymayan kişi, kurum, kuruluş ve taşımacılık şirketlerine gerekli cezai işlemler uygulandı.


TÜRSAB Adana Başkanı Murat Şirin, yörede kaçak tura asla izin vermeyeceklerini belirterek, 1618 Sayılı Kanun gereği tur düzenleme yetkisinin sadece Türkiye Seyahat Acentaları Birliği’ne üye seyahat acentelerine tanınan bir yetki olduğunu anımsattı.


Şirin, Kanun gereği; tur düzenleyen seyahat acentalarının zorunlu seyahat sigortası yaptırması, transferde kullanılan araçların da, karayolu mevzuatına uygun özelliklere haiz ve bakanlıktan araç standartlarına uygun yetki belgesine kayıtlı olması gerektiğini ifade etti.




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