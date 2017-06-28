Kepçeyle kanaldan su çekti, iş makinelerini yıkayıp soğuttu

Bir iş makinesi operatörü, sulama kanalından kepçeyle su çekip iş makinelerini yıkayıp soğuttu.

Hava sıcaklığının 33 dereceyi aştığı nem oranıyla bu sıcaklığın 45 derece olarak hissedildiği Adana’da, bir iş makinesi operatörü, DSİ’ye ait sulama kanalından kepçeyle su çekerek iş makinelerini hem sıcaktan korudu hem de yıkadı.

Seyhan ilçesi Kıyıboyu Caddesi’nde kaydedilen görüntülerde iki iş makinesinin kanal kenarında park halinde durduğu ve bir iş makinesi operatörünün kepçeyle kanaldan su çekip diğer iş makinesinin üzerine döktüğü görülüyor. Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerin sosyal medyaya yüklenmesiyle video ilgi odağı oldu.