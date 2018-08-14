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14 Ağustos 2018 08:36

Kızıldağ’da 8 takım çeyrek finale çıktı

Adana’nın Karaisalı İlçesine bağlı Kızıldağ Yaylasında Adana Büyükşehir Belediyesi ve Karaisalı Belediyesi ve Karaisalılılar Derneği tarafından organize edilen ve bu yıl 7.

Kızıldağ’da 8 takım çeyrek finale çıktı

14 Ağustos 2018 08:36

si düzenlenen ‘Kızıldağ Yaylası Köylerarası Futbol Turnuvası’nda 8 takım çeyrek finale yükseldi.


Büyük ilgi gören maçlarda çeyrek finale Gildirlispor,Çukur Çömelekspor, Torunsolaklıspor, Kuşçusofuluspor, Çatalanspor, Yağıbasanspor, 2M Hacımusalıspor ve Topalakspor yükseldi.


Son hafta oynan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:


Çorluspor:1 Çalık Yapı Kaşobaspor: 3, Çukur Çömelekspor:6- Salbaşspor:1, Kuşçusofuluspor:2 Döşekevispor:0, Gildirlispor:4- Torunsolaklıspor:2


16 köy takımının katıldığı turnuva 26 Ağustos’ta final maçları ile son bulacak.




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