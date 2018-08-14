Kızıldağ’da 8 takım çeyrek finale çıktı

si düzenlenen ‘Kızıldağ Yaylası Köylerarası Futbol Turnuvası’nda 8 takım çeyrek finale yükseldi.
Büyük ilgi gören maçlarda çeyrek finale Gildirlispor,Çukur Çömelekspor, Torunsolaklıspor, Kuşçusofuluspor, Çatalanspor, Yağıbasanspor, 2M Hacımusalıspor ve Topalakspor yükseldi.
Son hafta oynan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Çorluspor:1 Çalık Yapı Kaşobaspor: 3, Çukur Çömelekspor:6- Salbaşspor:1, Kuşçusofuluspor:2 Döşekevispor:0, Gildirlispor:4- Torunsolaklıspor:2
16 köy takımının katıldığı turnuva 26 Ağustos’ta final maçları ile son bulacak.