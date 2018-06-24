Koltuk değneğiyle 3 kat çıkıp oy kullandı

24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri’nde oy kullanmaya gidemeyen engelli ve hasta vatandaşların daha kolay oy kullanabilmesi için Yüksek Seçim Kurulu (YSK) okullarda kurulan sandıkların eve götürülmesine karar vermişti. Bu seçimde ilk kez uygulanan sistemle engelli, yaşlı ve hasta vatandaşlar için seyyar sandık hizmeti sunularak, sandık vatandaşın ayağına kadar götürüldü. Ancak bazı engelli, yaşlı ve hasta vatandaşlar bu hizmetten yararlanmak için YSK’ya başvurmadığı için yine her yıl ortaya çıkan manzaralar yaşandı. Adana’da 4 yıl önce 9 metre yükseklikten düşerek kalçasını kıran ve bir daha ayağa kalkamayan emekli Mahmut Fil de YSK’nın yeni uygulamasına başvurmadığı için oy kullanmak için Mehmet Kemal Tuncel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine geldi. Bakıcısının eşliğinde yürüteç yardımıyla okula gelen Fil, oy kullanacağı sandığın 3. katta olduğunu öğrenince yıkıldı. Fil, yürüteci bakıcısına bırakıp koltuk değneğiyle 3. kata çıkarak oyunu kullanabildi.

Mahmut Fil, vatan, millet için oyunu kullandığını belirterek, "Bir ara vazgeçtim ama evim okula yakın olduğu için gelip oy kullanmak istedim. Ancak beni en yüksek kata yazmışlar. Oraya çıkmak çok zor oldu, yoruldum. Evde oy kullanmak için de YSK’ya başvuru yapmadım" dedi.