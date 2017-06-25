Kozan’da bayramlaşma

Özden Kültür Merkezi’ndeki bayramlaşma programına ilçe protokolü, siyasi partilerin ilçe temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Kozan Kaymakamı Avni Oral etkinlikte yaptığı konuşmada, "Nasıl ramazan ayı içerisinde ibadetlerimizi yerine getirdik ve beşeri ilişkilerimizi geliştirme imkanı bulduysak, iftar sofralarımızı birbirimizle paylaştıysak ramazan ayının aynı şekilde mükafatı olan Bayramlarda da bunun daha da artırılarak devam ettirmeliyiz. Bayramlarda da hepimizin üzerine düşen sorumluluk aile bireyleri ile birlikte dostlarımızla, akrabalarımızla, ihtiyaç sahipleriyle, şehit yakınlarıyla, yaşlılarla, yetimlerle ve düşkünlerle bir araya gelmeye gayret göstermeliyiz. Bu bayramı da ruhuna uygun bir şekilde idrak etmek durumundayız. İslam coğrafyasının birçok bölgesinde ramazan ayının aynı heyecanını bizim din kardeşlerimiz yaşayamıyorlar inşallah bu kutsal günler bu zor günlerin sonu olur. İnşallah bundan sonraki ramazanlara da din kardeşlerimizin huzur içerisinde ulaşmasını diliyorum. Ayrıca bizler ramazanı huzurla geçirdiysek ve bugün bayramı idrak ediyorsak bunda aziz şehitlerimizin katkısı çok fazla. Bütün şehitlerimizi rahmetle anıyorum, ruhları şad olsun, gazilerimize de şifalar diliyorum. Hepinizin bayramı kutlu olsun” dedi.

Kozan Belediye Başkanı Musa Öztürk, “Artık kavgalara son vermemiz lazım. İslam aleminin barışa ihtiyacı var. Bu ülke nice insanlar yetiştirdi. Bu vesile ile idrak ettiğimiz on bir ayın sultanı Ramazan Bayramınızı kutluyor, hastalarımıza şifa, dertlilerimize deva diliyorum” diye konuştu.

Bayramlaşma programı daha sonra ilçe jandarma, emniyet ve hastane ziyaretiyle son buldu.