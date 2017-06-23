Kozan’da Trafik Kazası: 3 yaralı

edinilen bilgiye göre kaza Şevkiye Mahallesi Çevre Yolu Güneri Yol Kavşağında meydana geldi. Mehmet Soyman (26) yönetimindeki 07 CHJ 15 plakalı otomobil aşırı hız ve sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak bir evin duvarına çarptı. Kazada otomobil sürücüsü ile yanında yolculuk eden Alper Bozdoğan (18) ile ismi belirlenemeyen bir kişi daha yaralandı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri yaralıları ambulans ile Kozan Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi aldı. Kaza ile ilgili soruşturmanın başlatıldığı öğrenildi.