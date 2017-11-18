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18 Kasım 2017 17:32

Kozan’da uzman çavuşun katil zanlısı tutuklandı

Adana’nın Kozan ilçesinde Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Kara’yı tabanca ile vurarak öldüren katil zanlısı arkadaşı 32 yaşındaki Erkan Özkozanoğlu çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Kozan’da uzman çavuşun katil zanlısı tutuklandı

18 Kasım 2017 17:32


Kozan-Feke yolu Sıralık Mevkii’nde 16 Kasım 2017 tarihinde meydana gelen olayda, görev yaptığı Mardin’den izne gelen Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Kara, iddiaya göre, halasının oğlu Sinan Koçak ve 2 arkadaşıyla yol kenarında alkol almaya başladı. Park ettikleri otomobilden inen Kara, ilçe manzarasını gösterip, sosyal paylaşım sitesi Facebook’taki hesabından canlı yayın yapmaya başladı. Kara’nın şarkı söyleyip, eğlendiği sırada, iddialara göre besici arkadaşı Erkan Özkozanoğlu da olay yerine geldiği otomobilini uzman çavuşun yanına park etti. Alkollü olduğu ileri sürülen Kara, "Otomobili çek" diyerek, Özkozanoğlu’na çıkıştı. İkili arasında çıkan tartışmada Özkozanoğlu, ruhsatsız tabancasını çıkararak, Kara’ya ateş edip, olay yerinden kaçtı. Uzman çavuş olay yerinde hayatını kaybederken kaçan Erkan Özkozanoğlu ile birlikte 7 kişi gözaltına alındı.


Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde sorgulanan katil zanlısı Erkan Özkozanoğlu, sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklanırken diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.




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