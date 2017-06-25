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25 Haziran 2017 20:45

Kozan’da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

Adana’nın Kozan ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kozan’da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

25 Haziran 2017 20:45


Edinilen bilgiye göre kaza, Kozan-Adana Yolu Sebze Hali Kavşağında meydana geldi. Musa Dolu yönetimindeki 38 YD 835 plakalı otomobil Ali Kağan Özarslan yönetimindeki 33 CYC 33 plakalı otomobile arkadan çarptı daha sonra Mahmut Öcal yönetimindeki 01 CDT 84 plakalı araca çarptı. Kazada 38 YD 835 plakalı otomobilin sürücüsü Musa Dolu ile 33 CYC 33 plakalı otomobildeki 2 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine çağırılan ambulans ile Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Öte yandan kazaya karışan araçların sürücülerine polis ekipleri alkol muayenesi yaparken kaza yerinde güvenlik önlemi alındı. Kaza nedeniyle Kozan Adana Karayolu hal kavşağında trafik bir süre kontrollü olarak akışı sağlandı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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