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23 Haziran 2017 09:38

Kuaförü soyan hırsızın yağmadan 12 yıl hapis cezası çıktı

Adana’da bir kuaför salonundan televizyon, 4 fön makinesi ve makyaj malzemeleri çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlının, yağmadan 12 yıl hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı.

Kuaförü soyan hırsızın yağmadan 12 yıl hapis cezası çıktı

23 Haziran 2017 09:38


Edinilen bilgiye göre, Seyhan ilçesi, Kuruköprü Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Talat Balcı sabahleyin kuaför salonunu açtığında televizyon, 4 fön makinesi ve makyaj malzemelerinin çalındığını fark etti. Balcı durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri inceleme başlattı. Polis zanlının Abdi A. olduğunu ve çaldığı malzemelerin bir kısmını sattığı yeri belirledi. Polis buraya pusu attı. Zanlı bir süre sonra tekrar malları sattığı yere gelince polis tarafından yakalandı. Emniyete getirilerek sorguya alınan zanlının yapılan GBT sorgusunda, Mersin’de karıştığı yağma suçundan 12 yıl hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.


Emniyette işlemleri tamamlanan Abdi A. adliyeye sevk edildi.




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