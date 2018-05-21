Mehmet Orhun Yaylacı Anadolu Lisesi’nde seçmeli ders olarak Kuran-ı Kerim okumayı öğrenen 100 öğrenciye Adana Büyükşehir Belediyesi Kuran-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye etti.

Mehmet Orhun Yaylacı Anadolu Lisesi toplantı salonunda düzenlenen törene Ceyhan İlçe Milli Eğitim Müdürü Serkan Topbaş, Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Bayram Kadir Tüylü, Okul Müdürü Cemil Yılmaz, Ceyhan Aktif Gazeteciler Derneği Başkanı İzzet Aydemir ile öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kuran-ı Kerim tilaveti ve ilahilerin seslendirildiği programda seçmeli dersler arasında bulunan Kuran-ı Kerim’i tercih eden ve eğitimlerinde başarılı olan 100 öğrenci, Kuran-ı Kerim ve Türk Bayrağı ile ödüllendirildi.

Zabıta Daire Başkanı Bayram Kadir Tüylü, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü’nün selam ve sevgilerini iletip, “Öğrencilerimizi ve emeği geçen öğretmenlerimizi bu güzel başarılarından dolayı tebrik ediyorum. Kur’an- Kerim’i öğrenmek ve öğretmek gibi güzel ve kutsal bir görevi yerine getirmeniz mutluluk vericidir” diye konuştu.