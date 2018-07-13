Lavanta işine giren ev hanımı, gözünü yurt dışına dikti

Hedefinin yurt dışı pazarı olduğunu belirten Tok, isim patentini aldıktan sonra büyük firmalara lavanta yağı satacağını, lavantayı şimdilik sabun, kolonya, mum, hediyelik eşya satışı yaparak değerlendirdiğini söyledi.

2016 yılında "Tarımda Genç Girişimci Kadınlar Güçleniyor" projesi kapsamında yarışmaya katılan Yeliz Tok, Türkiye birincisi oldu. Tok, proje kapsamında birinci olur olmaz kayınbabasının atıl vaziyetteki 5 dönümlük arsasına lavanta ekti. İlk hasadını geçtiğimiz sene yapan Tok, bu senede ürünlerinin hasadına başladı.

Tarım ya da hayvancılıkla ilgili hiçbir bilgisi ve çalışması olmadığını söyleyen Tok, "Kız kardeşimin ısrarı üzerine katıldığım bir yarışmada herkes kendi mesleğiyle ilgili projeler hazırlarken bende ev hanımı olarak çiçeklere ilgi duyduğum için lavanta ile ilgili bir proje hazırladım. Birincilik beklemezken hem Adana hem de Türkiye birinciliği aldım. Şimdi lavanta üzerine çalışmalarım devam ediyor’’ dedi.

"3. yıldan sonra hasat miktarı daha da artacak"

Lavantanın tıbbi aromatik bir bitki özelliği taşıdığı belirten Tok, "Lavanta, hem ilaç sanayisinde hem de kozmetik ürünlerinde kullanılıyor. Hasat zamanları 3. yılın ardından artacağı için 3 yıl süresi içinde lavantalarımızı çeşitli süslemelerde kullanarak kendime getiri sağlamaya çalışıyorum. Aynı zamanda evde sabunlar, kolonyalar ve mumlar yapıyorum. Ürünlerimi bu şekilde tanıtmaya çalışıyorum’’ diye konuştu.

İsim patentini ise en kısa zamanda alacağını belirten Tok, 3. yıldan sonra daha büyük firmalara lavanta yağlarını vermeyi planladığını belirtti.