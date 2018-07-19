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19 Temmuz 2018 09:07

LÖSEV ve Mehmetçik Vakfı’na 3 bin lira bağışlayarak hapisten kurtuldu

Adana’da trafikte tartışan iki kişi, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu tarafından yapılan uzlaştırma sonucu mahkemeye gitmeden anlaştı.

LÖSEV ve Mehmetçik Vakfı’na 3 bin lira bağışlayarak hapisten kurtuldu

19 Temmuz 2018 09:07

Uzlaşma sonucu müştekinin talebi üzerine bin 500 lira LÖSEV’e, bin 500 lira da Mehmetçik Vakfı’na bağışta bulunan şüpheli, 1 yıla kadar hapis cezası ile yargılanmaktan kurtuldu.


Adalet Bakanlığının uygulamaya koyduğu ceza adalet sisteminde alternatif çözümlerden biri olan ve fail ile mağdur arasındaki anlaşmazlıkların tarafsız uzlaştırmacı marifetiyle çözümünü sağlayan uzlaştırma sonucu bir kişi hapse girmekten kurtuldu. Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi Turgut Özal Bulvarı’nda 01 BTV 68 plakalı otomobille seyreden Halil İbrahim Ölker (26) kırmızı ışık ihlali yaparak Melek Öztemur’a (26) çarptı. Öztemur şikayetçi olunca, taksirle yaralama suçundan başlatılan soruşturmada dosya Adana Başsavcılığı tarafından uzlaştırma bürosuna gönderildi. Uzlaştırma bürosu görevlisi Ramazan Tosun dosyayı alarak taraflara ulaşıp uzlaştırmaya çalıştı. Öztemur şüphelinin Mehmetçik Vakfı’na ve LÖSEV’e bağış yapması durumunda uzlaşacağını bildirdi. Şüpheli bu şartı kabul ederek 1 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanmaktan kurtuldu.


Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Görüşme Odası’nda bir araya gelip el sıkışan şüpheli ve müşteki uzlaştı. Şüpheli, LÖSEV’e bin 500 lira, Mehmetçik Vakfı’na bin 500 lira bağışta bulunarak ‘Kasten Yaralama’ suçundan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmaktan kurtulduğunu, ceza almaktan kurtulduğu için mutlu olduğunu söyledi. Öztemur ise “İstenmeyen bir olay yaşadık. Olayın uzlaşmayla çözülebileceğini öğrenince çok sevindim. LÖSEV’e ve Mehmetçik Vakfı’na bağış yaparak, çocukları sevindirmek beni ayrıca mutlu etti. Mahkemeye gitmeden kısa sürede güzel bir yardımla çözüme kavuşturduk” dedi.


Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan da katıldığı uzlaşma töreninde ceza hukukunda alternatif çözüm yollarından en önemlilerinden birinin uzlaştırma olduğuna dikkat çekerek şöyle devam etti:


"Adanamızda taksirle yaralama trafik kazasında mağdurumuz yaralandı, şüpheli taraf suçtan doğan sorumluluğu kabul etti. Uzlaştırma büromuz tarafından uzlaştırma savcımız memur arkadaşımızı uzlaştırmacı olarak görevlendirdi. Her iki taraf ile görüştü rızalarıyla ortak bir çözüm için müzakere süreci başlatıldı. Müzakere süreci sonunda kazada zarar gören müşteki, karşı tarafın bin 500 lira LÖSEV, bin 500 lira da Mehmetçik Vakfı’na bağışta bulunması şartıyla uzlaşmayı kabul etti. Şüpheli tarafı kardeşimiz de rıza gösterdi. Her iki tarafın rızasıyla uzlaşma sağlandı. Uygulamanın yaygınlaşmasını destekliyoruz. Türkiye’de uzlaştırma sayısında üçüncüyüz. 2018’ de şu anda aktif uzaklaştırma olumlu dosya sayımız bin 750 bunu sene sonuna doğru 7 bin rakamlarına ulaştırmayı düşünüyoruz. Bu noktada büromuz, savcımız, uzlaştırmacılarımız aktif şekilde çalışıyor."




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