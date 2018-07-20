Mağdurların ve hükümlülerin hayatlarını değiştiren müdürler veda etti

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde yapılan proje ve çalışmalarla hükümlülerin meslek edindirilmelerini sağlayan, suç mağdurlara destek verilmesine öncülük eden, özellikle uyuşturucu bağımlılarının yeniden hayata kazandırılmasında büyük emekleri olan Adana Denetimli Serbestlik (DS) Müdürü Seydi Dağlı ile Adana Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Ali Turan Karadağ için veda yemeği düzenlendi.

Kocaeli Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’ne tayini çıkan Dağlı ile Söke, T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü’ne atanan Karadağ için Göltepe Eğitim Tesislerinde düzenlenen veda yemeğine Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Başsavcı Vekilleri Cumali Tülü, Musa Ünel, Cumhuriyet Savcıları Necati Kazak, Erkan Ünlü ile DS ve cezaevi çalışanları katıldı.

Veda yemeğinde konuşan Başsavcı Yeldan, Dağlı ve Turan’ın birçok başarılı projeye imza attıklarını belirterek, “4.5 yıl boyunca Adana’da dokunmadığımız herhangi bir konu başlığı kalmamış, herhangi bir sorun başlığını es geçmemişiz. Hiç gündemimizde olmayan, belki üzerimize vazife bile bulunmayan konulara değinmişiz. Kurumlarda çalışan uzmanlarımız, infaz koruma memuru arkadaşlarımız müdürlerimiz öncülüğünde başka hiçbir kamu görevlisinin girmediği, kimsenin kapısını çalmadığı mağdur, kimsesiz, bağımlı olan herkese ulaşmış, el uzatmış ve hepsinin hayatına dokunuşlar yapmıştır. Samimiyetiyle ve gayretiyle hem adliyemizde hem kendi şubesinde pozitif etkiler bıraktılar. Hep birlikte yaptığımız uygulamalar hem sürekli hale gelecek hem kalıcı olacak hem de örnek olma vasfını devam ettirecektir. Emekleri ve çalışmaları için müdürlerimize teşekkür ediyor, yeni görevinde başarılar diliyorum” dedi.

Hem mağdur hem hükümlüleri topluma yeniden kazandırdılar

Yaklaşık 5 yıldır Adana’da görev yapan Seydi Dağlı, birlikte görev yaptığı iş arkadaşlarıyla birlikte yürüttüğü proje ve çalışmalarla özellikle suç mağdurlarının ve uyuşturucu bağımlılarının tekrar topluma kazandırılmasına, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesindeki hükümlülerin çeşitli iş kollarında eğitilerek kamu yararına çalışmalarına katkı sağladı. Türkiye’de ilk kez uygulanan çalışmalara öncülük eden Dağlı, çalışma arkadaşlarına tek tek teşekkür edip yeni görev yerine uğurlandı. Hükümlülerin meslek edindirilmelerine olanak sağlayan Adana Göltepe Eğitim Tesisleri ile Tarım Açık Ceza İnfaz Kurumu’nun kente kazandırılmasında büyük emeği olan Ali Turan Karadağ da uzun yıllardır birlikte görev yaptığı çalışma arkadaşları tarafından hediyelerle uğurlandı.