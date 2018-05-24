MHP Lideri Bahçeli’ye Adana’dan hazırız ziyareti

24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Seçimleri’ne dair Adana’daki çalışmaları ile ilgili MHP Lideri Bahçeli’ye brifing veren heyet, kentte Milliyetçi Ülkücü Hareket’in belediyeleri ve teşkilatları ile birlik, beraberlik içerisinde hareket ettiğini ve bu beraberliğin 24 Haziran’da zaferi getireceğini ifade ettiler.

24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Seçimleri öncesi MHP’li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ve MHP Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi makamında ziyaret etti. Ziyaret esnasında Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Seçimleri için Adana’da çalışmaların hızla sürdürüldüğünü ifade eden Başkan Sözlü ve Başkan Avcı, Cumhur İttifakı Millet Aklı’nın Adana’da harekete geçtiğini aktardılar.

Milliyetçi Hareket Partisi teşkilatları ve belediyeleri ile Adana’da kenetlenerek 24 Haziran’a hazırlandığını ifade eden heyet, "Adana, Lider’ini mahcup etmeyecek, 24 Haziran’da Türkiye’de en iyi sonucun alınacağı şehir olarak üzerine düşeni yapacaktır" diyerek çalışmalar hakkında MHP Lideri Bahçeli’ye bilgi verdiler. Lider Bahçeli ise ziyaret sonunda Adana’yı yakinen takip ettiğini belirterek tüm hemşehrilerine selam gönderdi.