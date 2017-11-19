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19 Kasım 2017 12:56

Misis’e “başarı” ödülü

Tarihi Kentler Birliği (TKB) tarafından 16’ncısı düzenlenen "Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması"nda Yüreğir Belediyesi ’’Ölümsüzlük Şehri Misis’’ projesi ile başarı ödülü aldı.

Misis’e “başarı” ödülü

19 Kasım 2017 12:56


Uluslararası Yapı Malzemeleri, İnşaat Teknolojileri, Yapı Yenileme ve Restorasyon Fuarı (YAPEX) kapsamında Antalya EXPO Center’da düzenlenen törende Yüreğir Belediyesi’nin ödülünü Başkan Yardımcısı Mehmet Gildir aldı.


Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, yürüttükleri ’’Ölümsüzlük Şehri Misis Projesi’’nin önceki yıl ’’En İyi Proje’’ ve geçen yıl ise ’’Sürdürülebilir Proje’’ dallarında Tarihi Kentler Birliği tarafından ödüle layık görüdüğünü hatırlattı.


Gerçekleştirdikleri restorasyon çalışmaları ve arkeolojik kazıları ile Misis’i yeniden gün yüzüne çıkararak Türk turizmine kazandırmak istediklerini belirten Başkan Çelikcan, “Misis, Tarihi Misis Köprüsü Höyük kazıları, Havraniye Kervansarayı, Lokman Hekim Camii, Doğu ve Batı Değirmenleri ile adeta bir açık hava müzesini andırıyor. Arkeolojik kazılar devam ettikçe tarihe ışık tutacak çok önemli eserlerin gün yüzüne çıkmasını heyecanla bekliyoruz. Misis, turizm açısından Adana’ya ve Türkiye’ye önemli katkılar sağlayacaktır. Projemizin üst üste 3. kez ödüle layık görülmesi bizleri mutlu etmiştir" şeklinde konuştu.


Yüreğir Belediyesi’nin standı fuara katılanlar tarafından yoğun ilgi gördü. Fuarda, Misis hakkında bilgi alan katılımcılara sıkma ve yayık ayranı ikram edildi. Fuarda, Yüreğir Belediyesi Kültürevleri Deneysel Mutfağında üretilen karpuz pekmezi, karpuz tatlısı,karpuz turşusu, reçeli ve sirkesi katılımcıların beğenisine sunuldu.


Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Eşref Fakıbaba, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Antalya Milletvekili Hüseyin Samani, ÇEKÜL Vakfı Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen karpuz ürünlerini çok beğendiklerini ifade ettiler. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba bu tür girişimlerin özel sektöre yol gösterdiğini belirtti.




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