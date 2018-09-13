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Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Adana’nın Kozan ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Adana'nın Kozan ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Kozan Bucak karayolu döşeme mevkiinde meydana geldi. Veysel Apaydın (43) yönetimindeki 01 Y 1686 plakalı motosiklet ile karşı yönden gelen ve sürücü ismi öğrenilemeyen 01 FD 271 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile motosiklet sürücüsü Apaydın ve motosikleti yol kenarına düştü. Yaralı motosiklet sürücüsü Apaydın olay yerine çağırılan ambulans ile Kozan Devlet Hastanesi acil polikiliniğine kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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