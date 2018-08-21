Motosikletinden düşüp metrelerce sürüklenen genç yaşamını yitirdi

Olay, Seyhan İlçesi Şehit Asteğmen Kemal Yüzgeç Bulvarı Mıdık Mahallesi Ada Sokağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Göksel Kınacı kullandığı 01 PZ 441 plakalı motosikletinin bir anda direksiyon hakimiyetini yitirdi. Direksiyon kaybolan motosiklet üzerinden düşen Kınacı metrelerce sürüklendi. Göksel’in kanlar içinde yerde yattığını gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay mahalline gelen sağlık ekipleri yaptığı incelemede Göksel’in öldüğünü belirledi.

Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından, Göksel’in cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.