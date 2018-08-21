Diğer
Kategoriler
21 Ağustos 2018 04:23

Motosikletinden düşüp metrelerce sürüklenen genç yaşamını yitirdi

Adana’da motosikletinin direksiyon hakimiyetini kaybedip yola savrulan bir kişi hayatını kaybetti.

Motosikletinden düşüp metrelerce sürüklenen genç yaşamını yitirdi

21 Ağustos 2018 04:23



Olay, Seyhan İlçesi Şehit Asteğmen Kemal Yüzgeç Bulvarı Mıdık Mahallesi Ada Sokağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Göksel Kınacı kullandığı 01 PZ 441 plakalı motosikletinin bir anda direksiyon hakimiyetini yitirdi. Direksiyon kaybolan motosiklet üzerinden düşen Kınacı metrelerce sürüklendi. Göksel’in kanlar içinde yerde yattığını gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay mahalline gelen sağlık ekipleri yaptığı incelemede Göksel’in öldüğünü belirledi.



Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından, Göksel’in cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADANA HABERLERİ
ADANA HAVA DURUMU
34
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    35°C
  • Perşembe
    Sıcak
    35°C
  • Cuma
    Sıcak
    35°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç