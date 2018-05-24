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24 Mayıs 2018 09:10

Muvazzaf askerlere FETÖ operasyonu

Adana merkezli 13 ilde yapılan FETÖ operasyonunda aralarında yarbay, albay ve yüzbaşınıda bulunduğu 17 muvazzaf asker gözlatına alındı.

Muvazzaf askerlere FETÖ operasyonu

24 Mayıs 2018 09:10


Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Fetullahçı Terörer Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik aralarında muvazzaf ve görevden alınan askerlerinde olduğu şüphelilere yönelik şafak vakti operasyon başlattı.


Polis Adana merkezli 13 ilde 30 zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda ilk etapta aralarında yarbay, albay ve yüzbaşının da bulunduğu 17 zanlı gözaltın alındı. Adana’da gözaltına alınanlar, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülürken, diğer illerde yakalanan şüphelilerin de kente getirileceği belirtildi.




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