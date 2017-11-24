Başkan Çetin, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla DİSK’e bağlı Emekli-Sen Çukurova Şubesi’ni ziyaret etti. Emekli-Sen Çukurova Şubesi’nde düzenlenen Öğretmenler Günü etkinliğine katılan Çetin, emekli öğretmenlerle sohbet etti, günlerini kutladı. Başkan Soner Çetin, Çukurova İMKB İlkokulu ile Akşemsettin Ortaokulu’nu da ziyaret ederek, öğretmenler ve öğrencilerle bir araya geldi. Başkan

Başkan Çetin, İlkokul Öğretmeni Serpil Kükrer’i ve Adana Anadolu Lisesi’nin efsanevi Müdürü Mustafa Sofu’yu evinde ziyaret ederek, ellerini öpüp "Öğretmenler Günü"nü kutladı. Kendini bugüne getiren öğretmenlerini asla unutmadığını ve her yıl ziyaret ettiğini ifade eden Başkan Çetin’in ziyaretinde duygusal anlar yaşandı. Çetin, öğretmenlerinin elini öperek, emekleri için bir kez daha teşekkür etti. Duygusal anların yaşandığı anlamlı ziyarette, okul zamanında yaşanan hatıralar konuşuldu, eski günler yad edildi. Başkan Çetin, "24 Kasım’da, bu güzel günde kendilerine minnet duygumuzu tekrar dile getirmek için iki değerli öğretmenimin elini öpmeye geldim. Bizleri yetiştiren bu zor ve kutsal mesleğin emekçilerini bir kez daha bugün vesilesiyle sonsuz saygıyla anıyorum” dedi.

Başkan Soner Çetin’in ziyaretinden duyduğu heyecanı dile getiren emekli öğretmen Serpil Kükrer, "Soner Çetin makamı büyüdükçe mütevaziliğini kaybetmeyen, duruşuyla benim en büyük gururum. Öğrencimken kendisine ‘Sonerciğim sen büyüdüğünde büyük adam olursun’ dedim. Ben onda o ışığı gördüm ve yanılmadım. Belediye Başkanımız Soner Çetin’in öğrencim Soner olarak beni ziyaret etmesinden dolayı şu an çok mutluyum" dedi.

Adana Anadolu Lisesi’nin efsanevi müdürü Mustafa Sofu ise “Soner Çetin’in başarılarıyla gurur duyuyoruz. O, vatandaşların gönlünde taht kurdu. Halk onu çok seviyor. Başarıları, hizmetleri halkının dilinde. ‘Soner Çetin benim öğrencim’ diye gururla söylüyoruz. Bu bir şeref ve onur. Soner’imizle gurur duyuyoruz" diye konuştu.