Okan: “İmaj kişinin sessiz referans mektubudur”

Okan, imajın sadece giyim ile olmadığını vurgulayıp, “İmaj kişinin sessiz referans mektubudur” dedi.

Kokteylin ardından gerçekleşen “Hanımefendiler. Beyefendiler” konulu konferansın açış konuşmasını yapan Çukurova GİAD Kadın Platformu Başkanı Gizem Geylani, “Çukurova GİAD Kadın Platformu olarak düzenlediğimiz bu aktivite Çukurova Üniversitesi Çocuk Onkoloji Servisi yararına yapılıyor. İlerleyen tarihlerde sosyal sorumluluk projelerimiz devam edecek. Bu projelerimizde siz hanımefendi ve beyefendilerin vereceği destekler bizim için çok kıymetli” dedi.

Çukurova GİAD Başkanı Ömer Faruk Sakarya da, kendisinin 5 yıl önce ilk başkan seçildiği dönemde Kadın Platformu’nu kurduklarını hatırlatarak, “Biz erkeklerin yüreği belki biraz nasırlıdır. Eşlerimiz, kadın üyelerimiz bizim nasırlı yüreğimizle göremediğimiz, hissedemediğimiz şeyleri hissetsinler ve eksiğimizi kapatsınlar diye bu platform kuruldu. Cumhuriyetimizin kurulduğu günden bu yana da birliğimizi, dirliğimizi korumada, aramızdaki harcımız, çimentomuz hep kadınlarımız olmuştur. Kurduğumuz Kadın Platformu, Çukurova GİAD’ı daha diri, daha büyük bir aile haline getirmiştir. Bugün geldiğimiz noktada bu programda bunun bir örneğidir. Ben kadın platformumuzla gurur duyuyorum. Kurulduğu günden bu yana çok güzel işler yaptılar. Geçmiş dönemde başkanlık yapan arkadaşımıza, yönetim kuruluna, bu dönemde Başkan olan Gizem Geylani’ye, eşim Zehra Sakarya’ya ve tüm ekibe teşekkür ediyorum. Çukurova GİAD Kadın Platformu, önümüzdeki günlerde çok güzel organizasyonlara imza atacaklar. Hepsini yürekten alkışlıyorum” diye konuştu.

Hayat hikayeniz kaç dakika?

Açılış konuşmalarının ardından yaklaşık bin kişiye hitap eden Rüzgar Mira Okan, interaktif gerçekleştirdiği sunumlarla, bilgiler aktarırken, izleyenlere keyifli saatler de yaşattı. Moda, giyim, görgü kuralları ile ilgili püf noktaları paylaşan Okan, bazı konukları sahneye davet ederek anlatımlar yaptı. “Hayat hikayeniz kaç dakika?” diye sorarak, salondaki katılımcılara yaşadıkları süreyi hesaplattıran Okan, “Peki siz kaç saniyedir, kaç dakikadır yaşıyorsunuz? Her yerde zaman ölçümlerini dakikalarla, saniyelerle ölçüyoruz. Ancak, kendi hayatımızı yıllarla ölçüyoruz. Sizin hayat filminiz, hayat romanınız, hayat hikayeniz kaç dakika? Bu kadar milyon dakikadır hayat filminiz çekildi, ama, kimse bunu bir daha oturup izlemez. İnsanlara gösterdiğiniz kadar varsınız. Mevlana’nın söylediği gibi. İnsanlar önce kılık kıyafetleriyle karşılanırlar, fikirleriyle, davranışlarıyla, karakterleriyle ağırlanıp, uğurlanırlar” dedi.

‘MaKaSaKa’ olarak kısalttığı, Mahrem Alan, Kişisel Alan, Sosyal Alan ve Kamusal Alanlardaki davranışlarla ilgili örnekli anlatımlar yapan Okan, yaşamdaki herşeyin önce kişinin kendine değer vermesiyle başladığını vurgulayarak, şunları söyledi:

“Bireyler geleceği şekillendiriyor. Her şey kendinize değer vermekle başlıyor. Küçükken aynada kendimizi öpüyoruz, ama, büyüdükçe kendinize değer vermeyi bırakıyoruz. Çoğumuz gülümsemeyi unutuyoruz. Birbirine teşekkür eden, gülümseyen insanlar, oluşturdukları toplumu da hareketleriyle etkiliyor. Zarif olmanız bir anda toplumu değiştiriyor. İmaj sadece üzerine giydiğiniz kılık kıyafet değildir. İmaj kılık ve kıyafetinizle birlikte davranışlarınız, hareketleriniz, sosyal ilişkileriniz, sesiniz dahi imajınızı oluşturur. İmaj sessiz bir referans mektubunuzdur. Mevlana’nın ‘Kelimelerini yükselt sesini değil. Yağmurdur çiçekleri büyüten, gök gürültüsü değil’ sözüne, davranışları da ekleyelim. Ses mutlaka önemli ama, davranışlar kelimelerden daha yüksek sesle konuşur. Bu yüzden de nasıllarınızı belirleyin. Nasıl ifade ettiğiniz, nasıl hareket ettiğiniz, nasıl yaptığınız? Tutkunuz ve umudunuz kanatlarınız olsun. Çukurova GİAD’ın iyilik melekleri o kanatlarla bizleri buluşturdular. Dünya iyi insanlar sayesinde hala hayatta. Nezaketiniz ve görgünüz zaten kalbinizden dışarı taşıyor.”