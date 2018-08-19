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19 Ağustos 2018 23:15

Osman Özköylü: ”Çok değerli 3 puan aldık”

Spor Toto 1.

Osman Özköylü: ”Çok değerli 3 puan aldık”

19 Ağustos 2018 23:15

Lig ikinci haftasında deplasmanda Adana Demirspor’u 1-0 mağlup eden Denizlispor’da teknik direktör Osman Özköylü, ”Bana göre keyifli maç oldu. Çok pozisyon yoktu ama mücadele anlamında her iki takım oyuncuları da elinden geleni yaptı” dedi.


Maç sonrası basın toplantısında açıklama yapan Özköylü, ”Maç öncesi planladığımız bütün organizasyonları, çocuklar doğru şekilde oynamaya çalıştı. Havanın müsaade ettiği kadar, sıcak rutubetli havada her iki takım oyuncularını da kutlamak lazım. Bana göre keyifli maç oldu. Çok pozisyon yoktu ama mücadele anlamında her iki takım oyuncuları da elinden geleni yaptı. Biz daha doğru oynamaya çalıştık. Daha deplasman takımı gibi oynamaya çalıştık” dedi.


Özköylü şöyle devam etti:


“Zaman zaman topun hakimiyetini rakibe verdik. O zaman kalemizde cılız tehlikeler oldu. Topa sahip olduğumuz zaman biz doğru işler yaptık. Yapmamız gereken buydu. Bazen istediğiniz olmuyor saha içerisinde bunu da kabul etmek lazım. Önemli olan 3 puandı. Çok değerli 3 puan aldık. Geçen haftaki şansız mağlubiyetin telafisini yaptık. Taraftarımız adına güzel bir bayram hediyesi olduğunu düşünüyorum.”




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