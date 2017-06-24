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24 Haziran 2017 09:44

(Özel haber) Türk annenin Lübnanlı oğlunun vatandaşlık umudu Erdoğan’da

Evlenerek Lübnan’a yerleşen Türk annenin oğlu olan Yücel Baba, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı hayaliyle yaşıyor.

(Özel haber) Türk annenin Lübnanlı oğlunun vatandaşlık umudu Erdoğan’da

24 Haziran 2017 09:44

67 yaşındaki Yücel Baba, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sesini duymasını istiyor.


Annesi Türk, babası Lübnanlı olan, Lübnan’ın Trablus kentinde elektrik dağıtım şirketinde çalışan Yücel Baba’nın Türk vatandaşlığı için son umudu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Trablus Ticaret Sanayi ve Tarım Odası’nı ziyaret eden Adana heyetindeki iş adamlarıyla görüşen, annesi ve dedesinin nüfus ilmühaberlerini gösteren Yücel Baba, vatandaşlık talebinin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a iletilmesi için heyettekilerden yardım istedi.



Ölmeden almak istiyorum


Annesi Safa Türkmen ve dedesi Hasan Türkmen’in Adanalı olduğunu belirten Yücel Baba şöyle konuştu:


“Annem, Lübnanlı olan babamla evlenerek Lübnan’a yerleşmiş. Benim Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığım yok. Ama annemin Türk vatandaşı olduğunu, annemin ve dedemin TC vatandaşlık ilmühaberi belgeleriyle kanıtlıyorum. Buna rağmen, başvuruma olumsuz yanıt verildi. Ben Türkiye’ye yerleşme amacında değilim. Hayatım Lübnan’da kurulu. Ama ölmeden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını almak, nüfus cüzdanını taşımak istiyorum.”



Nüfus kayıtlarına bakılabilir


Türkiye’nin büyük bir ülke olduğunu, bu ülkenin vatandaşı olmaktan gurur duyacağını belirten Yücel Baba, “Politikalarını beğendiğim, kendisini de çok sevdiğim Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yardım istiyorum. Adana nüfus kayıtları beni doğrulayacaktır” diye konuştu. Yücel Baba, Adanalı ticaret heyetinde yer alan oda başkanları ve iş adamlarına, annesinin 1940’lı yıllarda Adana’daki Atatürk Parkı’nda çekilmiş fotoğraflarını da gösterdi. Adana Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç ve Adana Ticaret Odası Başkanı Atila Menevşe konuyu ilgili mercilere taşıyacaklarını söyledi.




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