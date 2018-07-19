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19 Temmuz 2018 17:56

Pazarda tezgah yeri kavgasında silahlar çekildi

Adana’da semt pazarında incir tezgahı yeri yüzünden iki pazarcı kavga edince olay yerine gelen polise pompalı tüfekli ve tabancalı karşı koyan şahıslar gözaltına alındı.

Pazarda tezgah yeri kavgasında silahlar çekildi

19 Temmuz 2018 17:56


Edinilen bilgiye göre, Çukurova ilçesi, Güzelyalı Mahallesi Semt Pazarında iki pazarcı incir tezgahı yeri yüzünden tartıştı. Tartışma kısa sürede büyüyünce diğer pazarcılar olay yerine polis çağırdı. Olay yerine gelen polis tarafları gözaltına almak isteyince bu kez de taraflar pompalı tüfek ve tabanca ile gözaltına alınmamak için polise direndi. Bir süre havaya ateş ederek gözaltına alınmak istemeyen şahıslar polisin biber gazı kullanmasıyla etkisiz hale getirildi. Zanlılar daha sonra gözaltına alınıp polis merkezine götürüldü. Bu arada pazarda bulunan şahısların akrabası polise hakaret etti. Polis bunun üzerine bu şahsı da gözaltına almak isteyince şahıs polise karşı koydu. Polis pazarda yaşanan kovalamanın ardından şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Çıkan olaylarda 6 kişi gözaltına alınırken pazara gelen vatandaşlar olaydan dolayı tedirgin oldu. Polis olaylarla ilgili çalışma başlattı. Pompalı tüfek ve tabancaya da el konuldu.




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