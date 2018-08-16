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16 Ağustos 2018 09:44

Perakende sektöründe bayram fırsatları

Perakende sektörünün bayrama özel sunduğu fırsatlar piyasayı hareketlendirdi.

Perakende sektöründe bayram fırsatları

16 Ağustos 2018 09:44

Adana Optimum Alışveriş ve Eğlence Merkezi, ulusal ve uluslararası seçkin marka karması ile her bayram olduğu gibi, bu Kurban Bayramı öncesinde de hesaplı alışveriş imkânı sunuyor.


Optimum AVM’de fırsatlar, modaya yön veren markaların indirimleriyle de bitmiyor. Bayram alışverişi için Optimum’u seçenler, sıfır kilometre otomobil ödüllü çekilişe katılma hakkı da elde ediyor.


Optimum AVM, Kurban Bayram öncesinde ziyaretçilerine kaçırılmaz fırsatlar sunuyor. Giyimden ayakkabıya, kozmetikten elektronik cihazlara kadar her ürünü kapsayan indirimler, ziyaretçilerin bütçelerini koruyor.


Lüks otomobil kazanma fırsatı


Optimum AVM’deki mağazalardan her 100 TL ve üzerinde alışveriş yapanlar, lüks otomobil kazanma şansı da yakalıyor. 23 Temmuz’da başlayan ve 30 Kasım’a kadar sürecek olan otomobil kampanyası için Optimum Club üyesi olduktan sonra, alışverişlerin belgelenmesi yeterli oluyor. Ayakları yerden kesecek hediyeye sahip olmak isteyenler, daha fazla alışverişle çekiliş kuponu sayısını artırarak hayallerine daha fazla yaklaşabiliyorlar.


Kampanya bitiminde Milli Piyango İdaresi ve Noter huzurunda yapılacak çekilişle lüks otomobil sahibini bulacak.




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