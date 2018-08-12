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12 Ağustos 2018 20:52

Pikniğe gelen ailenin acı sonu

Adana’nın Aladağ ilçesinde bulunan Küp Şelalesi’ne pikniğe gelen aileden, su içerisinde akıntıya kapılıp mağara içerisinde kaybolan 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Pikniğe gelen ailenin acı sonu

12 Ağustos 2018 20:52


Olay, Aladağ ilçesi Küp Şelaleleri’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İmamoğlu ilçesinde Küp Şelaleleri’ne pikniğe gelen aileden 6 kişi serinlemek için suya girdi. Su içerisinde akıntıya kapılan 6 kişi mağaraya doğru sürüklendi. Mağarada girdaba kapılan 3 kişi kayboldu.


İhbar üzerine olay yerine AFAD, sualtı polisi, jandarma ve ambulans ekipleri geldi. Öğlen 13.30’da gerçekleşen kayıp olayında, su altı ekiplerinin aramaları sonucunda 18.30 sıralarında Osman Turgut (26), Savaş Turgut (20) ve Şevval Korkmaz’ın (16) cansız bedenlerine ulaşıldı.


Haberi alan yakınları ise olay yerine akın etti. Yakınları ağıtlar yakarken, jandarma ekipleri sakinleştirmede güçlük çekti.


Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, otopsileri yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.




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