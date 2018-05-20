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20 Mayıs 2018 19:56

Polis limon hırsızlarını kovalarken kaza yaptı: 2 ağır yaralı

Adana’da bahçeden limon çalan hırsızların kamyonetini kovalayan motorize polis ekibi kaza yaptı.

Polis limon hırsızlarını kovalarken kaza yaptı: 2 ağır yaralı

20 Mayıs 2018 19:56

Kazada 2 polis memuru ağır yaralandı.


Olay, saat 19.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Ali Hocalı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, motorize yunus timleri narenciye bahçesinde limon hırsızlığı yapan şüphelilerin içinde bulunduğu kamyonete ‘dur’ ihtarında bulundu. Ancak ‘dur’ ihtarına uymayan kamyonet hızla kaçmaya başladı. Kamyonetin peşinden giden yunus ekipleri, motosikletin direksiyon hakimiyetini yitirince motorla beraber yaklaşık 20 metre sürüklendikten sonra durabildi. Motosiklette birlikte sürüklenen iki polis ağır yaralandı. Yaralı polisler Adana Şehir Hastanesi ve ÇÜ Adana Balcalı Hastanesine kaldırıldı.


Öte yandan, olayda kovaladıkları kamyonet ise kaçarak izini kaybettirdi. Polis çevredeki MOBESE ve güvenlik kamera kayıtlarından kamyonetin plakasını tespit ederken şahısları yakalama çalışması başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.




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