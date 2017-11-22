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22 Kasım 2017 11:22

Rehine krizinde bir polis memuru yaralandı

Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız, cezaevi firarisinin rehin aldığı kişilerin başarılı bir şekilde kurtarıldığını, rehine krizi sırasında bir polisin de kolundan hafif yaralandığını söyledi.

Rehine krizinde bir polis memuru yaralandı

22 Kasım 2017 11:22


Adana Emniyet Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık yapmaktan girdiği Niğde Cezaevi’nden 16 Eylül 2017 tarihinde firar eden ve 35 ayrı hırsızlık, gasp ve yankesicilikten toplam 72 yıl 10 ay 27 gün hapis cezasıyla aranan Fatih Kahya’nın (33) bulunduğu Seyhan ilçesi Kıyıboyu Caddesi’ndeki eve sabah 07.00 sıralarında operasyon düzenledi. Fatih Kahya, yakalanacağını anlayınca evde bulunan ve isimleri açıklanmayan ablası ve 15-17 yaşlarındaki 2 kız yeğenini ruhsatsız tabancası ile rehin aldı.


Kahya, teslim olmayınca 2 katlı evin çevresini Özel Harekat polisleri kuşattı. İkna çalışmasına karşın teslim olmayan Kahya’yı etkisiz hale getirmek için saat 09.00 sıralarında operasyon başlatıldı. Trafiğe kapatılan eve yaklaşan Özel Harekat polisleri, 5 metre yüksekliğindeki zırhlı bir aracın üzerinden rehinelerin bulunduğu evin balkonuna geçti. Evin içine biber gazı atan polis, önce rehin tutulan anne ve 2 kızı kapıdan çıkardı. Yakalanan Fatih Kahya ise evin balkonundan zırhlı aracın üzerine indirildi. Gözaltına alınan Kahya, sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Gazdan etkilenen anne ve kızları ise ambulansta müdahale edildikten sonra hastaneye götürüldü.


Olay yerine gelen Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız, yaptıkları çalışma neticesinde rehinelerin başarıyla kurtarıldığını, müdahale sırasında bir polis memurunun kolundan hafif yaralandığını açıkladı.




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