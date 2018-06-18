29 Temmuz Alanya İllusion Event Hall’de düzenlenecek olan, Şampiyonların Resitali gecesinde, Türkiye’yi 3 sporcu temsil edecek. WBC 23 yaş altı Dünya Altın Kemer sahibi boksör Buğra Öner 12 karşılaşmada 11 galibiyet başarısı ile WBF Federasyonunda Dünya Şampiyonluk maçına çıkacak. Gecede bir başka unvan müsabakasına WBC Avrasya Pasifik Altın Kemer Sahipli Alptuğ Öner IBF Akdeniz Kemeri ünvan maçı ile kariyerinde yeni bir başarı elde etmek için rakibi karşısında galibiyet arayacak. Gecenin 3. ünvan maçında ise 2 Dünya, 7 Avrupa Şampiyonluğu ile amatör kariyerini tamamlayan Gülsüm Tatar, WBF World İntern Kemer mücadelesi ile rakibi karşısında galibiyet arayacak. Tatar, bu maçı kazandığı taktirde, Dünya Şampiyonluğu unvanını elinde bulunduran Fransız rakibine karşı Dünya Şampiyonluk unvan karşılaşmasına çıkacak.

Müsabakalar öncesinde açıklamada bulunan boksör Buğra Öner, “Bilindiği üzere ülkemizde WBC Federasyonunun 23 yaş altı Dünya şampiyonluğunu ben kazanmıştım, bu önemli başarıdan sonra şimdi çıkacağım WBF Dünya Şampiyonluk müsabakası bizleri devler ligine bir adım daha yaklaştırıp kazandığımız taktirde Murat Öner promotörlüğünde WBC ve IBF gibi dünyaca büyüklüğü olan Federasyonlarda Muhammet Ali, Tyson ve Floyd’ların kazandığı unvanlara adım adım yaklaşmaya başlayacağız” dedi.

Alptuğ Öner ise kazandığı WBC Avrasya Pasifik Kemerinden sonra Akdeniz Kemerine çıkmanın kendisi için büyük mutluluk olduğunu belirterek, “Bu kemeri kazandıktan sonra, sırası ile önce Avrupa ve sonra en büyükler olma yolunda ilerleyeceğiz. Bu geceyi ve kazanacağımız bu kemerleri vatanımız uğruna can veren şehitlerimize, gazilerimize ve 15 Temmuz’da canlarını siperhane ortaya koyan kahramanlarımıza armağan ediyoruz” diye konuştu.

Gülsüm Tatar da profesyonel kariyerinde Türkiye’de bir ilki gerçekleştirecek ve WBF Federasyonu’nun Dünya Şampiyonluğu öncesi son virajı olan İntern Kemerine çıkacak olmanın kendisine heyecan verdiğini söyledi. Tatar, “Bu maçı kazanıp, hemen ardına şuanda Dünya Şampiyonluk unvanı elinde olan o Fransızdan unvanı almak için sabırsızlanıyorum. Çünkü bizim bayrağımız yalnızca en üstlerde olmayı hak ediyor” şeklinde konuştu.

Promotör Murat Öner, Türkiye olarak bu arenalarda bulundukça daha güçlü olacaklarını, karşılaşmalar öncesinde devlet büyükleri ve iş adamlarından sporcular adına destek istediklerini ifade etti.