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21 Kasım 2017 14:29

Saygılı: "Çocuklar insanlığın ortak ümididir"

Türk Kızılayı Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı, “Çocuklarımız insanlığın ve ülkemizin ortak ümidi, geleceği ve gerçek hazineleridir” dedi.

Saygılı:

21 Kasım 2017 14:29


Türk Kızılayı Adana Toplum Merkezi tarafından, Çocuk Hakları Evrensel Bildirgesi’nin kabul edilişinin yıldönümü nedeniyle İsmet İnönü Endüstri Meslek Lisesi’nde kutlama programı düzenlendi.


İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Yeşil Yuva İlkokulu öğrencileri ile Semiha Uruninandı Geçici Eğitim Merkezi ve Ziya Gökalp Geçici Eğitim Merkezi’nde eğitim gören Suriyeli öğrencilerin katıldığı programda, Türk Kızılayı Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı ve Kızılay gönüllüleri de hazır bulundu.


Programın açılışında Türk ve Suriyeli öğrencilere tercüman eşliğinde çocuk hakları anlatıldı. Daha sonra ise Semiha Uruninandı Geçici Eğitim Merkezi’nde eğitim gören Suriyeli öğrenciler ile Yeşil Yuva İlkokulu öğrencileri hazırladıkları gösterileri sundu. Okudukları şiirlerle çocuk haklarına dikkat çeken öğrencilerin, Hacivat Karagöz gösterisi ve dans gösterisi ise büyük beğeni topladı.


Türk Kızılayı Adana Toplum Merkezinin organize ettiği kutlama etkinliğine katılan öğrenciler hem keyifli bir gün geçirdi, hem de çocuk haklarını eğlenerek öğrenme imkanına kavuştu.



Çocuklar ortak ümidimiz


Türk Kızılayı Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı, çocukların her türlü hakkını güvence altına alan Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin, dünyada yaşanan değişimler arasında önemli bir gelişmeyi de ifade ettiğini söyledi. Saygılı, “Çocuklarımız insanlığın ve ülkemizin ortak ümidi, geleceği ve gerçek hazineleridir. Evlatlarımıza çağdaş yaşam imkanları sunmak, alacakları kaliteli eğitimle üretken bireyler olarak yetişmelerini sağlamak, hepimizin ortak görevidir. Sevgiyi ve kardeşliği temsil eden, yaşamımızı her yönüyle güzelleştiren çocuklara tüm haklarının korunduğu yaşanabilir bir dünya bırakmak tüm vatandaşlarımızın ortak sorumluluğudur” dedi.



Çocuk gibi yaşayabilmeliler


Çocukların geleceğe güvenle bakmasının önemine dikkat çeken Başkan Saygılı, “Çocuklarımız haklarını bilmeli, biz yetişkinler de tüm dünya çocuklarının haklarını korumalı ve geliştirmeliyiz. Dünya üzerinde çocukların hepsi çocuk gibi yaşayabilmelidir. Çocuklarımıza yaşanabilir bir dünya bırakmak için, biz iyilik neferleri savaş, istismarlar ve geri kalmışlıkla mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.




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